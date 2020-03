IT Competence strebt einen gesellschaftsrechtlichen Zusammenschluss mit Teilen der audius Gruppe an. Audius ist der Mehrheitsaktionär von IT Competence. Geplant ist, die operativen Tätigkeiten von audius und IT Competence unter dem Dach der börsennotierten Gesellschaft zu bündeln. Angedacht ist dabei die Einbringung der operativen audius-Töchter im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung. Es werden aber auch noch Alternativen ...