Bei Wirecard stimmt eigentlich alles. Klar, die Ergebnisse der Sonderprüfung durch KPMG Ende April stehen noch aus. Aber im Gegenzug bekommt das Geschäft durch die Corona-Krise einen kräftigen Schub. Immerhin werden derzeit so viele Geschäfte wie noch nie zuvor online abgewickelt. Und da-von profitiert auch Wirecard.

Dementsprechend bleibt das Unternehmen optimistisch, was die Ergebnis-Prognosen angeht. Das operative Ergebnis für 2020 soll nach wie vor bei einer halben Milliarde Euro liegen. Alles in Allem also keine schlechten Voraussetzungen, dass der Aktienkurs seinen langfristigen Aufwärtstrend wie-der aufnimmt.