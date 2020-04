Vonovia vor neuer Abwärtswelle?

Am Vortag hieß es: "Die Aktie befindet sich übergeordnet weiterhin in einem Abwärtstrend, aber aktuell in einer Aufwärtskorrektur. Eine neue Short-Position könnte sich im Bereich von 46,00/47,00 Euro anbieten. Das Kursziel bei 30,00 Euro bleibt bestehen."

Das Tageshoch wurde bei 45,80 Euro erreicht. Wer mit einem Short nicht zum Zuge gekommen ist, hätte heute im Bereich von 44,80 Euro eine weiter Chance.