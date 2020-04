USA, EU & Großbritannien: Invesco-Chefökonom über unterschiedliche Reaktionen auf die Coronavirus-Pandemie

Die US-Regierung hat ein Hilfspaket im Wert von rund 2 Billionen US-Dollar geschnürt, das Direktzahlungen an Privathaushalte, Rettungsschirme und Kredite für Unternehmen, höhere und längere Zahlungen von Arbeitslosengeld, mehr Mittel für das Gesundheitssystem und Unterstützung für kleine Firmen umfasst. Damit hat der US-Kongress zwar relativ schnell reagiert. Mit weniger als 10% des BIP ist das Volumen des Rettungspakets aber relativ begrenzt und wird vermutlich hinter dem Umfang der Fed-Programme zurückbleiben, so Greenwood.

In der Eurozone haben sich die Mitgliedstaaten auf höhere Ausgaben für das Gesundheitswesen, staatliche Hilfe für Branchen und Unternehmen sowie Lohnsubventionen geeinigt, die sich zusammen bislang auf rund 2% des BIP der Eurozone summieren. Darüber hinaus hat die Europäische Kommission staatliche Garantien für Bankkredite an Unternehmen im Wert von rund 13% des BIP angekündigt. Ähnlich wie in den USA sind die Maßnahmen in der EU damit bisher relativ eingeschränkt, obwohl die Europäische Kommission den Stabilitätspakt ausgesetzt hat, der normalerweise die Schuldenaufnahme der Mitgliedstaaten begrenzt.