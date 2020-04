In den letzten Wochen hat sich die Corona Pandemie weiter zugespitzt. Es sind nicht die Aktienmärke, sondern viel mehr die Kreditmärkte, die uns einen Kollaps beschert haben.

31.03.2020 - Leider haben sich in den letzten Wochen unsere Befürchtungen, wie am 16.03.2020 in unserem Artikel dargestellt, bewahrheitet. Ein zweistelliger Einbruch der Konjunktur durch ein Einfrieren der gesamten Wirtschaftstätigkeit mit dem Ziel der Isolation zur Abflachung der Ausbreitung der Pandemie.



In den USA ist in wenigen Wochen ein Anstieg der Arbeitslosigkeit um bis zu 10 Mio. Personen zu erwarten. Da in Italien, Spanien und den USA zu spät begonnen wurde, auf die Pandemie zu reagieren, sind dort die Einschnitte am ausgeprägtesten und die Anzahl der Toten wird überdurchschnittlich sein. Die dramatischsten Auswirkungen werden aber wahrscheinlich in den Emerging Markets zu sehen sein, da sie geringe finanzielle Ressourcen und ein schlechtes Gesundheitssystem haben.