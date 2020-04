Mit dem Widerrufsjoker den Abgasskandal beenden

Eine solche unzulässige Kaskadenverweisung ist Experten zufolge auch in rund 20 Millionen Autokredit- und Leasing-Verträgen zu finden, die seit Juni 2010 abgeschlossen worden sind. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sich darunter auch Kreditverträge für Dieselfahrzeuge mit illegaler Abschalteinrichtung befinden. Diese Verbraucher haben nun eine weitere Möglichkeit, sich im Abgasskandal gegen den Autohersteller zu wehren.

Der sogenannte Widerrufsjoker ermöglicht es Kreditnehmern, den Autokredit auch Jahre nach Ablauf der Widerrufsfrist zu wiederrufen. Im Zuge dessen kann das manipulierte Fahrzeug zurückgegeben und die Anzahlung sowie der Tilgungsanteil der bezahlten Raten erstattet werden. So kann sich der Verbraucher von seinem im Wert geminderten Dieselfahrzeug trennen – ohne große Verluste.

VW-Angebot annehmen oder Autokredit widerrufen?

Auch VW-Kunden, die sich der Musterfeststellungsklage gegen Volkswagen angeschlossen hatten und nun ein Vergleichsangebot vom Wolfsburger Autobauer erhalten haben, sollten sich über den Widerrufsjoker informieren. Noch bis zum 20. April 2020 müssen sie sich entscheiden, ob sie das unterbreitete Vergleichsangebot von VW annehmen oder einen anderen Weg wählen, um sich von Volkswagen für das manipulierte Fahrzeug entschädigen zu lassen. Neben einer Einzelklage vor Gericht steht nun auch der Widerruf des Kreditvertrags zur Auswahl.

Anwaltlichen Rat einholen, EuGH-Urteil nutzen

