FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch nachgegeben und ist erneut unter die Marke von 1,10 US-Dollar gefallen. Am Vormittag stand der Kurs der Gemeinschaftswährung bei 1,0945 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0956 Dollar festgesetzt.

Am Morgen hatten Einkaufsmanager-Daten aus China eine Erholung der dortigen Wirtschaft angedeutet, während das Marktforschungsintitut IHS Markit für die Eurozone eine Eintrübung der Industriestimmung wegen der Corona-Krise auf den tiefsten Stand seit siebeneinhalb Jahren bekannt gab. Im Verlauf des Tages werden noch weitere Konjunkturdaten erwartet. Im Fokus der Märkte dürften vor allem neue US-Daten stehen, die Hinweise darauf liefern, wie stark die amerikanische Wirtschaft von der Corona-Krise getroffen wird.

Am Nachmittag steht unter anderem die Veröffentlichung eines am Markt stark beachteten Indikators zur Stimmung in den amerikanischen Industriebetrieben auf dem Programm. Wegen der Virus-Krise wird mit einem massiven Einbruch und damit neuen Hinweisen auf eine Rezession in den USA gerechnet./ssc/bgf/jha/