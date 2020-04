Wie ernst sich die Situation gestaltet, ist nun weithin bekannt, und weder Zentralbanken noch Politiker haben sich mit Hilfeleistungen zurückgehalten.

There are decades where nothing happens, and there are weeks, where decades happen“

Das Zitat von Lenin ist eine zutreffende Beschreibung des Zustands, in dem sich die Finanzmärkte - ja eigentlich die ganze Welt - zurzeit befinden.

Die Verbreitung des gefürchteten Coronavirus im restlichen Teil der Welt (außerhalb von China), der Ölpreiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland sowie nicht zuletzt die Finanzmärkte, die sich an einen stabilen Anstieg gewöhnt hatten, haben sich im Laufe der letzten Wochen in einen „Perfect Storm“ für die Anleger verwandelt. Der Finanzmarkt hat mit extrem großen Preisschwankungen reagiert, und es ist schwieriger geworden, Wertpapiere umzusetzen. So große Schwankungen im Markt wie die aktuellen hat es zuletzt am „Black Monday“ im Jahr 1987 gegeben.

Wie ernst sich die Situation gestaltet, ist nun weithin bekannt, und weder Zentralbanken noch Politiker haben sich mit Hilfeleistungen zurückgehalten. Zuletzt hat die US-Zentralbank ihre Leitzinsen um 1 % gesenkt, sodass die Zinsen jetzt de facto 0 sind. Dies ist das zweite Mal innerhalb von knapp zwei Wochen, dass die Zentralbank außerhalb ihrer offiziellen geldpolitischen Sitzungen die Zinsen senkt, und dies ist an sich schon eine Seltenheit. Hier wiederum muss man bis zur Finanzkrise zurückblicken, um vergleichbare Eingriffe zu finden. Zeitgleich mit diesen geldpolitischen Erleichterungen, die wir von vielen anderen Zentralbanken gesehen haben, wurden auch sogenannte QE-Programme (QE = Quantitative Easing) wieder aufgenommen, in deren Rahmen Zentralbanken sowohl Staatsanleihen als auch Hypothekenanleihen kaufen, um die Märkte mit Liquidität zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass das Geld in den Systemen ungehindert fließen kann. Kurz gesagt: Die Zentralbanken leisten einen riesigen koordinierten Einsatz mithilfe der Instrumente, die ihnen für die Unterstützung der Finanzmärkte zur Verfügung stehen, damit diese wieder Fuß fassen können.

Während sich das Coronavirus in Windeseile hauptsächlich in Europa, jetzt aber auch vor allem in den USA, verbreitet, versuchen die Politiker in ganz Europa und nicht zuletzt in den USA, die Auswirkungen der jüngsten Eindämmungsmaßnahmen in den verschiedenen Ländern abzufedern. Im Rahmen der Finanzpolitik werden die in der historischen Perspektive umfassenden Maßnahmen somit in einem beeindruckenden Tempo beschlossen, um die befürchtete maßgebliche Verschlechterung der makroökonomischen Wirtschaftsdaten abzuwehren. Die erschreckend schlechten Wirtschaftsdaten, die uns aus aller Welt erreichen, haben die jüngsten extremen finanzpolitischen Initiativen ins Relief gesetzt, und wir werden erst mit der Zeit sehen können, ob diese ausreichen, um eine Stabilisierung der Wirtschaften zu bewirken. Bisher haben die angekündigten Wachstumsdaten vom März leider die Furcht vor einer globalen Rezession bestätigt.

Die jüngste Entwicklung zeigt, dass die Behörden und Politiker bereit sind, von allen denkbaren Instrumenten Gebrauch zu machen, um die Wirtschaft in Gang zu halten und den Unternehmen in den schlimmsten Wochen und Monaten unter die Arme zu greifen. Dies wird in den Märkten weiterhin große Schwankungen nach sich ziehen aber auch Hoffnung geben, dass die schlimmsten Auswirkungen abgewendet werden können, was für die Anleger positiv ist.

Für alle Anleger kann es überaus schwierig sein, die extremen Marktschwankungen zu verstehen und sich dazu zu verhalten. Deshalb ist es auch sehr schwierig - wenn nicht sogar unmöglich - die kurzfristige Marktentwicklung vorherzusagen.

Auch wenn einem als Anleger alles ab und zu aussichtslos erscheinen kann, darf man nicht vergessen, dass wir als Anleger einflussreiche Verbündete haben - und zwar in Form von Zentralbanken und Politikern - um die schlimmsten makroökonomischen und finanziellen Folgen abzuwehren. Eins ist jedoch sicher: Wir alle befinden uns auf unbekanntem Boden.





