× Artikel versenden

Anlegerverlag Dax und Dow Jones mit dem schlechtesten Auftaktquartal ihrer Geschichte!

Leider kein Aprilscherz: Die Aktienmärkte beendeten gestern das erste Quartal 2020 mit etwas Historischem. Noch nie in der gesamten Index-Geschichte hat es ein Auftaktquartal mit solch immensen Verlusten gegeben. Die derzeitige Anlegergeneration ist also quasi live dabei, wenn die Aktienmärkte rund um den Globus Geschichte schreiben. Jetzt schon auf Schnäppchenjagd oder lieber noch einmal in […]





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.