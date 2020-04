Scout24 hat den Verkauf der Sparten AutoScout24, FinanceScout24 und Finanzcheck an Hellman & Friedman vollzogen. „Mit dem heutigen Tag, 1. April 2020, geht die Kontrolle an AutoScout24 als eigenständige Einheit an den Käufer über”, teilt das Unternehmen am Mittwoch mit. Der Kaufpreis in Höhe von 2,84 Milliarden Euro sei eingegangen, so Scout24 weiter.Die Gesellschaft will nun ihre bereits angekündigten Pläne zur ...