Gröschls Mittwochskommentar: 14/2020

Da sind wir nun inmitten der Corona Geschichte. Die Zyklen, in den sich das Virus bzw dessen Ausbreitung bewegt gleichen sich erstaunlich von einem Land zum anderen, mit ein bisserl Vorstellungskraft und ein wenig Research kann sich also jeder für sein Land relativ gut ausmalen, wo die Reise hingeht. Natürlich sind Demographie, Gesundheitssystem und politischer Wille bzw. intellektuelles Vermögen der Regierenden nicht unwesentliche Faktoren, wie sich die landesspezifische Kurve entwickelt, aber letztendlich sitzen wir alle im selben Boot. Sämtliche Daten und Fakten und solche die es gerne wären, findet man ohnedies auf der allwissenden Müllhalde (c Die Fraggels, wer sich noch erinnern kann ;-)).

Weniger analysiert und daher wohl mehr dem Beobachter überlassen ist, was aktuell dort passiert, wo nicht alles stillsteht. Es scheint nämlich so, dass die Menschen, die arbeiten eher mehr als weniger zu tun haben und, wenn sie nicht den ganzen Tag, sozusagen als Substitut zur normalen Meetingstätigkeit, in Online-Konferenzen rumhängen, auch deutlich produktiver zu sein scheinen, weil das ganze Rauschen rundherum wegfällt. Don´t get me wrong, natürlich kommen durch Familie, räumliche Beschränkungen etc wieder bremsende Faktoren hinzu, aber zumindest das gegenseitige Beeindrucken, Gebalze und Gepose fällt weiterst gehend weg. We are in this together, ist hier der Wahlspruch der Stunde und viele die, nie und nimmer bereit waren an einem Strang zu ziehen, funktionieren plötzlich so als ob sie eh schon immer gemeinsam angespannt waren.

Natürlich gilt das nicht für alle, weil grad in Sozialstaaten mit ausgeprägter Hängemattenstruktur, wie zum Beispiel Österreich einer ist, es natürlich immer Menschen gibt, die sich da auch gern hineinlegen. Nur irgendwann ist das letzte Bier getrunken und die letzte Aufzeichnung des Spiels FC Haudaneben gegen FC Triffnix angeschaut und wenn dann Arbeit da ist, dann wird man diese irgendwann auch angehen, weil´s eben sonst nichts zu tun gibt. Dass ein großer Teil der Bevölkerungen von diesem Privileg momentan ausgeschlossen ist, ist natürlich nicht wegzuschreiben. Der Nachholbedarf wird, wenn die Geschichte erledigt ist, darum auch ein großer sein!