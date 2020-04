Während es an den breiten Aktienmärkten in den vergangenen Tagen hoch her ging, haben sich die Wasserstoffaktien merklich zurückgehalten. Weder bei Nel ASA noch bei Ballard Power, Plug Power oder Powercell waren zuletzt größere Kursbewegungen zu sehen. Ist das die Ruhe vor dem Sturm, der in Kürze losbrechen dürfte?

Welche Wasserstoffaktie das größte Gewinnpotenzial hat, lesen Sie hier.