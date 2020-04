VW verliert durch Coronavirus-Pandemie jede Woche rd. 2 Mrd. EUR - Continental zieht Ausblick für GJ 2020 zurück

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien in Europa stehen am Mittwochmorgen unter einem erheblichen Druck, so die Experten von XTB.Die Indices aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden würden über 3% unter den gestrigen Schlusskursen gehandelt. Die S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0)-Futures seien unter 2.500 Punkte gefallen. [ mehr