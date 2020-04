Epigenomics hat erfolgreich eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Dabei kommen brutto fast 4 Millionen Euro in die Kasse des Unternehmens. Damit dürfte man bis zum Ende des Jahres durchfinanziert sein. Dass es dem Unternehmen in diesen schwierigen Zeiten gelungen ist, die Kapitalerhöhung vollständig am Markt zu platzieren, ist ein gutes Zeichen. Es zeigt die Unterstützung der Investoren gegenüber Epigenomics.Die Analysten von ...