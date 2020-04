GR Silver Mining: Bohrarbeiten gehen weiter, Plomosas-Kauf von First Majestic SIlver abgeschlossen!

Der Silberpreis ist zuletzt kräftig gefallen, scheint sich aber nun zu stabilisieren. Die AKtie von GR Silver Mining (0,17 CAD | 0,10 Euro; CA38149Q1046) hat sich dagegen recht gut gehalten. Aktuell wird auch auf dem San Marcial-Projekt weiter gearbeitet, wie CEO Marcio Fonseca im Video-Interview mit Proactive Vancouver sagte. Die Liegenschaft liegt in einer wenig besiedelten Gegend. Leidglich die Offices in Vancouver und Rosario seien auf Home Office umgestellt worden.

Kauf von La Plomosas abgeschlossen

Nun konnte GR Silver Mining auch die Akquisition von La Plomosas von First Majestic Silver abschließen (ausführlich an dieser Stelle). Damit besitzt das Unternehmen laut Fonseca die „Key Assets“ in diesem Mining-Distrikt und treibt die Konsolidierung voran. Daneben verhandelt man ja noch mit Mako Mining über den Kauf von deren La Trinidad-Projekt, dass an San Marcial direkt angrenzt (mehr dazu hier). Auf La Plomosas wurden bereits 15 Mio. US-Dollar in die Exploration investiert. Es liegen jede Menge Daten zur Mineralisierung und den historischen Abbau-Zonen vor, die nun genutzt werden können. GR Silver will nun auf beiden Projekten, die nur wenige Kilometer auseinanderliegen, die Arbeiten in diesem Jahr vorantreiben. Auf San Marcial soll jetzt zudem noch ein zweites Bohrgerät die Arbeit aufnehmen. Bereits in den kommenden drei bis sechs Monaten soll heirfür eine neuen Resourcenschätzung vorgelegt werden.

First MajesticSilver steigt zum größten Einzelaktionär auf

First Majestic erhält für La Plomosas eine Million US-Dollar sowie 17.097.500 Aktien und steigt mit einem Anteil von 19,9 Prozent zum größten Einzelaktionär von GR Silver auf. Dadurch verwässern sich automatisch die Anteile der Insider (15,2%) sowie der weiteren namhaften Anteilseigner wie Sandstorm Gold (3,5%), JDS Energy & Metals (2,5%) sowie SSR Mining (0,9%). Der Freefloat liegt nach Angaben von GR Silver nun bei rund 46 Prozent. Auf der Finanzseite hat GR Silver derzeit wenig Sorgen. Man arbeitet recht kostenoptimiert und verfügt über 2 Mio. Dollar an Cash.