Die Tage der Aktie von Axel Springer an der Börse waren schon länger gezählt. Nun steht das Delisting-Datum fest: „Der Widerruf der Börsenzulassung wird gemäß den Bestimmungen der Börsenordnung der Frankfurter Wertpapierbörse mit Ablauf des 6. April 2020 wirksam”, heißt es am Mittwoch von Seiten des Medienkonzerns. Der weitere Handel der Aktien wird damit nach diesem Termin an der Frankfurter Börse nicht mehr möglich ...