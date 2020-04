CR Capital Real Estate meldet Veränderungen in Vorstand und Aufsichtsrat: „Stefan Demske wechselt aus dem Aufsichtsrat in die operative Führung der Gesellschaft und verstärkt neben Mario Weißkopff den Vorstand”, kündigt das Immobilien-Unternehmen aus Kleinmachnow am Mittwoch an. Im Aufsichtsrat wird Rolf Richter das frei werdende Amt einnehmen.Dagegen wird Christiane Bohm den Vorstand verlassen. Es werden private Gründe ...