NIKE: NKE // ISIN: US6541061031

Szenario 1 Primärszenario // Chance: 75%

War es das jetzt mit der Korrektur? Eine Frage, die uns natürlich vermehrt gestellt wird und die sich in der aktuellen Situation definitiv aufdrängt. Seit dem Ausbau des Tiefs in der $60er-Region kann Nike wieder ordentlich Boden gutmachen, und die Bullen bringen den Kurs zurück in Regionen über der $80er-Marke.

Wir gehen jedoch nicht davon aus, dass die Bären hier am Ende sind, und die Korrektur ihr Tief gesehen hat. Eine V-förmige Korrektur ist grundsätzlich möglich (in diesem Fall wäre es wohl eher eine i-förmige Korrektur). Wir sehen die Wahrscheinlichkeit für eine solche jedoch aufgrund der globalen Krise, deren wirtschaftliche Folgen uns wohl noch das restliche Jahr begleiten werden, als relativ gering an.