Siemens ist ein weiteres ehemaliges Flaggschiff der deutschen Industrie, das an der Börse deutlich unter die Räder gekommen ist. Wo geht der Kurs des Konzerns hin, der kürzlich noch Umweltaktivistinnen ohne jede fachliche Qualifikation in die Führungsetage holen wollte? Diese Aktie stellt auch uns vor eine große Herausforderung.

Primärszenario

Die derzeit einzige Erklärung für den Chartverlauf ist, dass es sich um eine massive Korrektur handelt, die ihren Auftakt schon im Jahr 2001 hatte. Das heißt, alles was danach kam, war nie eine wirkliche Aufwärtsbewegung im Sinne eines Impulses, sondern immer nur rein korrektiv. Das Resultat dieser ganzen Entwicklung schlägt sich aktuell in der Kursentwicklung nieder: Die Aktie von Siemens hat es verrissen und wir müssen davon ausgehen, dass die Bereinigung noch nicht am Ende ist.

Selbst mit einer verkürzten Welle [Z] wären hier Kurse von 44€ drin und im schlimmsten Fall drohen sogar Notierungen von 19€. Wir stellen uns aktuell auf ein Anlaufen des Bereiches von 34€ bis 30€ ein, denn dort hat die Aktie bereits zweimal den Boden gefunden.

An dieser Stelle aber alternative Szenarien mit einem Ausbruch vorzustellen, grenzt schon an Scharlatanerie. Jegliche Aufwärtsbewegung, die jetzt stattfindet, muss als korrektiv eingestuft werden. Entsprechend wären hier eher Short-Einstiege denkbar als nachhaltige Longs!

FAZIT

Hier heißt es ganz klar: Finger weg! Ehe dieser Chart aufgeräumt wird, sehen wir hier keine Grundlage für einen Long-Einstieg. Wir werden uns zwar einem Long nicht grundlegend versperren, für ein langfristiges Investment sehen wir hier aber keine Grundlage. Verglichen mit einer SAP bekommt die Aktie die Note 5, wenn SAP eine 1 mit Sternchen ist. Wer hier Long ist, sollte Stopps nachziehen und Gewinne sichern. Wir sehen aktuell ganz andere DAX Einzelwerte, die sich deutlich besser für einen Einstieg eignen.

