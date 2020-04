Auf den ersten Blick scheint wieder Dynamik in den Titel zu kommen. Manche Kommentatoren sehen in dem Cannabis-Produzenten sogar schon einen Gewinner der Covid-19-Krise. Auf Grund der Quarantäne-Vorschriften greifen nämlich immer mehr isolierte Kanadier zu Cannabis-Produkten, um ihren Stress zu bekämpfen. Wir haben daher unser Primärszenario für die Aktie aktualisiert.

Zwar baut der Markt nach dem Anlaufen des hinterlegten Zielbereiches eine Gegenbewegung aus, dennoch hängt diese unter dem Widerstand bei C$23.42 (Linie in Orange) fest. Solange dieser Widerstand nicht überschritten wird, müssen wir die aktuelle Aufwärtsbewegung nach wie vor mit Vorsicht betrachten. Sollte die Aufwärtsbewegung einen stabilen Impuls entfalten und die Aktie über C$23.42 ausbrechen, werden wir anfangen, Long-Positionierungen zu hinterlegen. Scheitert die Aktie jedoch in den nächsten Tagen an diesem Widerstand, gehen wir im weiteren Verlauf von einem erneuten Anlaufen des Bereiches von C$13.00 aus. Dieser Titel bleibt das Flaggschiff der Branche, und wir gehen langfristig von deutlich höheren Notierungen aus. Das erste Ziel würde dann im Bereich von C$42 liegen.

FAZIT

Der angelaufene Zielbereich kann seine Bedeutung deutlich unterstreichen und dreht den Markt nach Norden ab. Sollte sich die Aufwärtsbewegung zu einem stabilen Impuls entfalten und der Titel über den Widerstand bei C$23.42 ausbrechen, werden wir im weiteren Verlauf Long-Positionierungen hinterlegen. Wir sind für die Aktie bullisch gestimmt und vorsichtig optimistisch, schon bald den ersten Long zu hinterlegen. Scheitert der Markt jedoch bei C$23.42, stehen hier noch einmal Notierungen im Bereich von C$13.00 an. Übergeordnet bleibt das langfristige Potential des Titels aber erhalten.

