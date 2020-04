Awesome Future Tech Opportunities: Deutsch-chinesischer Aktienfonds setzt auf clevere Technologien

Ein frisch aufgelegter Fonds will von bahnbrechenden Technologien aus Deutschland und China profitieren. Ideengeber ist das Investmenthaus Awesome Capital, das einige Erfahrung am chinesischen Start-up-Markt mitbringt.Die Awesome Capital Group startet gemeinsam mit der Berliner Vermögensverwaltung Hansen & Heinrich und der Service-KVG Universal-Investment einen neuen Fonds: Der Awesome Future Tech Opportunities will deutsch-chinesische Technologieunternehmen ins Portfolio holen. Sein Anlageschwerpunkt liege auf Unternehmen, die Industrien durch ihre Technologie nachhaltig verändern könnten, heißt es von Awesome Capital. Im Zentrum stünden die Branchen Hard- und Softwareherstellung, Konsumgüterhandel, Medien und Entertainment, Medizintechnologie sowie Batterie- und...