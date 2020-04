Wir leben in einer Zeit, in der irrationale Strömungen sehr stark sind, auch dann, wenn sie sich scheinbar auf die Wissenschaft berufen. Es ist eine Zeit magischen Denkens. Beispielsweise ist die kombinierte Angst vor der Energieproduktion mit Kernspaltung und vor dem Ausstoß von Kohlendioxid bei der Energieproduktion durch Kohleverbrennung in Deutschland gewaltig. So groß, dass

Der Beitrag Corona-Virus: Magisches Denken und Machbarkeitswahn erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Gastautor.