NEW YORK (dpa-AFX) - Die wachsenden Sorgen um die Corona-Pandemie haben am Mittwoch die Wall Street weiter belastet. Der am Vortag schon gefallene Dow Jones Industrial startete mit kräftigen Abschlägen in das zweite Quartal. Mit zuletzt 21 110,59 Punkten weitete er sein Minus auf 3,7 Prozent aus. Einen Teil seiner Rally in den letzten März-Tagen hat er damit wieder revidiert.

Börsianer sehen in der zurückliegenden Erholung, wenn auch mit deutlichem Ausmaß, denn auch eher eine "Bärenmarktrally" als eine Wende zum Positiven. Entsprechend ging es am Mittwoch auch am breiteren Markt wieder stark bergab. Der umfassendere S&P-500-Index verlor 3,94 Prozent auf 2482,67 Zähler und für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 3,40 Prozent auf 7547,83 Punkte bergab.