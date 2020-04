Bei ProSiebenSat.1 gibt es Veränderungen im Vorstand. CEO Max Conze hat das Gremium verlassen. CFO Rainer Beaujean übernimmt zugleich den Posten des Vorstandsvorsitzenden. Mit Christine Scheffler und Wolfgang Link werden zwei weitere Manager in den Vorstand berufen. Der Medienkonzern will seine Strategie ändern und sich verstärkt um den Unterhaltungssektor in der DACH-Region kümmern. Auch will man die digitale Reichweite ausbauen. ...