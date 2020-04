Top-Seller-Fonds: Fonds-Klassiker im Fokus der Anleger

Die Märkte wurden im ersten Quartal 2020 von der Corona-Pandemie schwer getroffen. Haben unsere Kunden deshalb besonders auf Klassiker gesetzt? Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden.

Das kürzlich vergangene erste Quartal 2020 wird Börsianern noch länger in Erinnerung bleiben. Einer anfänglichen Zuversicht für ein erfolgreiches Börsenjahr folgte im Verlauf des Quartals die bittere Erkenntnis, dass die sich ausbreitende Corona-Pandemie zu einem Abwärtstrend an den Märkten führt. Das Ausmaß der Krise ist aktuell nicht vorhersehbar – zu unterschiedlich sind die Phasen und Verläufe in den einzelnen Regionen der Welt. Wie haben die Kunden von FondsDISCOUNT.de unter diesen Umständen investiert? Welche Fonds standen im Fokus? Eines vorweg: Gerade in unsicheren Zeiten folgen Menschen ihrem Herdentrieb und probieren wenig Neues: