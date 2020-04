United Internet kauft eigene Papiere

Bei United Internet wird es ein neues Aktienrückkaufprogramm geben. Bis zu 5 Millionen Aktien will UI erwerben. Das entspricht 2,58 Prozent des Grundkapitals. Das Volumen für den Rückkauf liegt bei 150 Millionen Euro. Am 3. April soll das Programm starten. Enden soll es am 31. August.Derzeit hält United Internet fast 6,34 Millionen eigene Aktien, das entspricht 3,27 Prozent des Grundkapitals. ...