Die STS Group wird ihren Geschäftsbericht nicht wie geplant am heutigen 2. April publizieren. Corona hat eine rechtzeitige Fertigstellung verhindert. Zudem sollen die jüngsten Entwicklungen rund um die Krise im Bericht Berücksichtigung finden. Der Geschäftsbericht soll nach den jüngsten Planungen am 9. April veröffentlicht werden.Auch bei der Hauptversammlung von STS gibt es eine Verschiebung. Diese sollte am 15. Mai ...