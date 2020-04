Der Trend der letzten Tage, dass der prozentuale Zuwachs an Neu-Meldungen in den drei Hotspot-Bundesländern Hamburg, Baden-Württemberg und Bayern abnimmt, hat sich umgekehrt. Eine Erklärung dafür ist nicht direkt ersichtlich. Auch ist der absolute Anstieg in den drei Bundesländern mit 3.060 neuen Fällen der bisher höchste. Ein Blick auf die Fallzahlenentwicklung in den Ländern legt

Der Beitrag Corona-Update zum Morgen des 2. April: Krankenhäuser basteln sich Schutzausrüstung erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Maximilian Tichy.