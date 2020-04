FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem schwachen Vortag könnten die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag wieder knapp in die Gewinnzone drehen. Der XDax als Indikator für den deutschen Leitindex pendelte am frühen Morgen lange Zeit rund um den Schlusskurs vom Vortag und signalisierte knapp eine Stunde vor Handelsstart einen hauchdünnen Gewinn von 0,16 Prozent bei 9560 Punkte. Beim EuroStoxx 50 zeichnet sich ebenfalls ein Kampf um die Gewinnzone ab. Zuletzt sah es aber danach aus, als würde der europäische Leitindex mit einem leichten Verlust von 0,5 Prozent in den Handel starten.

Während die Verluste an den asiatischen Börsen zuletzt etwas eingedämmt werden konnten, hat die Corona-Pandemie die Wall Street noch immer fest im Griff. US-Präsident Donald Trump stellte die Bürger auf sehr schwierige Wochen ein. Das Weiße Haus befürchtet nach einer Prognose zwischen 100 000 und 240 000 Tote in den USA. Nach Angaben der Johns-Hopkins-University gibt es mehr als 200 000 bestätigte Infektionsfälle dort - so viel wie sonst nirgends auf der Welt.