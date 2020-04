Am Montag erhielt das Unternehmen positive Rückmeldung von zwei Patienten aus China, die an schwerer Lungenentzündung aufgrund von Covid-19 erkrankt waren und mit dem Medikament von InflaRx behandelt wurden. Es scheint also endlich Licht am Ende des Tunnels im Kampf gegen die Pandemie zu geben.

Die Aktie explodierte darauf hin natürlich. Von 3,65 Euro am Dienstag ging es gestern zeitweise auf über 8 Euro nach oben! Mal eben ein Plus von rund 150 Prozent. Zum Handelsende musste zwar ein Teil dieser Gewinne wieder abgegeben werden, dennoch ging die Aktie bei 5,44 Euro mit einem Anstieg von über 50 Prozent aus dem Handel.