EUR/AUD pausiert kurzzeitig

Die Australier sind bekanntlich wirtschaftlich stark mit China verknüpft, in beiden Ländern hat die Corona-Krise zuallererst und mit voller Wucht zugeschlagen. Zugleich haben sich binnen Wochenfrist fast 2 Millionen Bürger aus Down Under arbeitslos gemeldet. Die Ausgaben des Staates steigen immens schnell an, die Einnahmen und Direktinvestitionen sind schon vor Wochen eingebrochen. Das erklärt mitunter den rasanten Wertverfall des australischen Dollars zum Euro. Im abgelaufenen Monat schoss die Gemeinschaftswährung auf 1,98 AUS hoch und beende den Monatshandel schließlich an der markanten Triggermarke von 1,80 AUD. Dies ist eine Voraussetzung für eine mögliche Fortsetzung der Rallye an übergeordnet 2,00 und vielleicht sogar die Höchststände aus 2008.

Aufwärtstrend intakt

Von einer sichtlichen Entspannung für den australischen Dollar kann noch lange keine Rede sein. Der Monatsschlusskurs an 1,80 AUD könnte in den folgenden Wochen zu einer Fortsetzung der Gewinne bei EUR/AUD bis an 1,98 AUD führen, darüber an 2,00 und womöglich noch 2,11 AUD heranreichen. Wer ebenfalls von einem derartigen Szenario überzeugt ist, kann mittels einer Beteiligung über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC739L hieran partizipieren. Sollte das Paar jedoch nachhaltig und mindestens per Wochenschlusskurs wieder unter das Niveau von 1,7490 AUD abtauchen, kämen Abgaben zurück auf die innere Trendlinie um 1,7172 AUD ins Spiel. Dann aber könnte der ursprüngliche Trendverlauf seit 2012 fortgesetzt werden.