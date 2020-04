Deutsche Anleihen geben nach - Am US-Arbeitsmarkt droht Ungemach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit Verlusten in den Handel gestartet. An den europäischen Aktienbörsen stabilisierten sich die Kurse und an den Rohstoffmärkten geht es mit den Preisen für Öl und Gas sogar kräftig aufwärts. Die wieder etwas zuversichtlichere Stimmung könnte Staatsanleihen belasten.

Der für den deutschen Anleihenmarkt richtungweisende Euro-Bund-Future gab am Morgen um 0,23 Prozent auf 172,09 Punkte nach. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf minus 0,44 Prozent. An den meisten Anleihemärkten Europas legten die Renditen ebenfalls zu. Bei italienischen Papieren gab die Rendite gegen den Trend hingegen nach.