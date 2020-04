Ölpreise steigen wieder

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise sind am Donnerstag deutlich gestiegen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni habe am Morgen 26,76 US-Dollar gekostet. Das seien 2,02 Dollar mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI sei um 1,45 auf 21,76 Dollar gestiegen. [ mehr