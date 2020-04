Warum kann Gold nicht stärker profitieren?

Dabei ist es gar nicht so wichtig, wer nun richtig oder falsch liegt. Wichtig für die Märkte ist nur, dass die Erwartungen insgesamt immer pessimistischer werden. Denn diese Entwicklung muss in die Kurse eingepreist werden. Und damit steigt die Gefahr für eine zweite Abwärtswelle weiter an.

Gold zeigt sich überraschend schwach

Vor diesem Hintergrund war es vorgestern erstaunlich zu beobachten, dass der Goldpreis seine jüngste Kurserholung abgebrochen hat (siehe rote Ellipse im folgenden Chart).

Und es stellt sich damit die Frage, warum das Edelmetall eigentlich von der ganzen Krise und der Geldschwemme der Notenbank nicht längst viel stärker profitieren konnte. Schließlich gilt Gold doch als DAS Kriseninvestment schlechthin. Und zudem sagt man Gold einen Schutz vor Inflation nach. Müsste die Inflation angesichts der Billionen, die derzeit in die Märkte gepumpt werden, nicht deutlich anziehen?!

Sicherlich, noch könnte der jüngste Rücksetzer nur eine Gegenbewegung auf die vorangegangenen Kursgewinne gewesen sein. Aber das Trendhoch wurde bereits am 9. März bei 1.703,1 USD markiert. Und obwohl die Krise erst seitdem erst so richtig Fahrt aufgenommen hat, konnte der Goldpreis dieses Niveau bislang nicht erneut erreichen, geschweige denn hinter sich lassen.

Was hat den Einbruch im März ausgelöst?

Über den Grund, warum der Goldpreis im März eigentlich so stark eingebrochen ist, wurde schon viel berichtet. Es war wohl dem plötzlichen Bedarf an Liquidität geschuldet. Und dieser entstand aus diversen Gründen.

Beispielsweise werden insbesondere in den USA Wertpapiere vielfach auf Kredit gekauft. Durch den rasanten Kursverfall am Aktienmarkt mussten diese Spekulationen beendet werden. Dabei kann es sein, dass bei einigen Anlegern der Erlös aus dem Verkauf ihrer Aktien nicht mehr ausgereicht hat, um den Kredit vollständig zu tilgen. Und dann musste eben auch das Tafelsilber verscherbelt werden, in dem Fall war dies offenbar Gold. Bei Kleinanlegern macht sich dieser Effekt natürlich kaum bemerkbar, aber wenn es in einem Crash sehr viele Anleger betrifft, und auch (spekulative Hedge-)Fonds, dann kann das den Goldpreis schon deutlich belasten.