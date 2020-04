× Artikel versenden

Jetzt spricht Larry Fink von BlackRock: Das können Investoren aus der gegenwärtigen Krise lernen

Larry Fink, CEO des weltgrößten Finanzverwalters BlackRock, erwartet eine „grundlegende Umgestaltung der Finanzwelt“. Im aktuellen Brief an die Aktionäre heißt es, gerade jetzt müsse man langfristig denken. Der berühmteste „Brief an die Aktionäre“ …





