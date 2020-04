DAX crasht, Bürger sind verunsichert - Wann hat der Hammertanz ein Ende?

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Coronavirus-Pandemie nimmt immer größere Ausmaße an, schränkt Bürger ein, ruiniert Teile der Wirtschaft, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Bekomme die Regierung die Lage in den Griff? Im Bundesinnenministerium gäre dieser Tage ein Plan: Die bisherige Methode "Wir testen, um die Lage zu bestätigen" solle abgelöst werden durch "Wir testen, um vor die Lage zu kommen". [ mehr