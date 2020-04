Kann sich die Infineon-Aktie in den nächsten Tagen zumindest wieder auf 14,50 Euro erholen, wo die Aktie zuletzt am 25.3.20 notierte, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Mit einem Kursverlust von 54 Prozent von 22,30 Euro (19.2.20) auf 10,13 Euro (19.3.20) zählte die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) zu den am schwersten unter Druck geratenen Werten im DAX-Index. Die in den folgenden Tagen einsetzende Kurserholung auf bis zu 14,55 Euro (25.3.20) war nur von kurzer Dauer. Im frühen Handel des 2.4.20 wurde die Aktie mit 12,67 Euro wieder deutlich unterhalb der 13-Euro-Marke gehandelt.

Nach dem Abverkauf der vergangenen Wochen mehrten sich in den neuesten Expertenanalysen allerdings wieder die Kaufempfehlungen für die Infineon-Aktie. Obwohl die UBS-Analysten das Kursziel von 24,50 auf 22 Euro reduzierten, trauen sie der Infineon-Aktie erhebliches Erholungspotenzial zu. Tritt diese Erholung in den nächsten Wochen tatsächlich ein, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.