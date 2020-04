Bei der Infineon Aktie bleibt die Lage volatil. Nach der jüngsten Erholungsbewegung vom Corona-Crashtief bei 10,132 Euro auf 14,554 Euro (erreicht am 25. März) ging es in den letzten Tagen wieder abwärts. Großen bearishen Schwung nahm der Aktienkurs des DAX-notierten Chipherstellers aus München dabei aber nicht auf. Am Montag setzte das Papier bei 12,75 Euro auf, gestern gab es das Tagestief bei 12,728 Euro und mit 12,874 Euro ...