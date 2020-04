M&G stärkt Vertriebsteam für Deutschland und Österreich

Schlamann ist seit 1. April von Frankfurt aus für die Betreuung und den Ausbau der Kundenbeziehungen mit Vermögensverwaltern, Vermögensverwaltungseinheiten von Banken und Sparkassen, unabhängigen Finanzdienstleistern und Maklerpools in Süddeutschland und Österreich zuständig. Er berichtet an Werner Kolitsch, Head of Germany and Austria bei M&G.

Marc Schlamann stößt zu einem 32-köpfigen Team, das in der Frankfurter Niederlassung von M&G tätig ist. Neben dem Vertriebsteam – zuständig für das Retailgeschäft, den Wholesale- Vertrieb und die institutionellen Märkte – arbeiten vor Ort in Frankfurt ein 7-köpfiges Investment- und Origination-Team für das Real-Assets-Segment sowie weitere Mitarbeiter im Bereich Operations und Back-Office.