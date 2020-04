Die Grenke-Gruppe hat am Donnerstag Eckdaten für den Geschäftsverlauf im ersten Quartal 2020 vorgelegt. Trotz der beeinträchtigenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie in den letzten März-Tagen habe man das Neugeschäft in der Leasing-Sparte von 670,3 Millionen Euro auf 681,3 Millionen Euro steigern können, meldet das Unternehmen aus Baden-Baden. „Der Neugeschäftsverlauf bewegte sich in den ersten zehn Wochen des laufenden ...