China als Modell für Europa? DNB-Experte Apel über ermutigende Signale von Chinas Internet-Riesen Tencent

Es gibt aktuell Meldungen, dass die Stadt Wuhan am 8. April aus dem Lockdown herauskommt. Damit könnte China das Schlimmste in Bezug auf den Verlust von Menschenleben und Infektionen überwunden haben. Die Regierung hat frühzeitig zahlreiche Maßnahmen zur Erleichterung der finanziellen Bedingungen für den Sektor der kleinen und mittleren Unternehmen ergriffen, um sie über Wasser zu halten. Außerdem gab es Anreize zur Wiederaufnahme der Konsumtätigkeit und die Geldpolitik wurde gelockert, um die Zinsbelastung der Unternehmen zu verringern. Es wird eine Weile dauern, bis sich die Aktivität vollständig normalisiert hat, aber es gibt erste Anzeichen dafür, dass China den Erholungspfad erreicht haben könnte.

Tencent, der chinesische Internet-Riese, erklärte bei der Veröffentlichung seines Gewinns für das 4. Quartal 19, dass sein Zahlungsgeschäft (das sich im Februar völlig verlangsamt hat) im März einen ordentlichen Aufschwung gezeigt hat. Dies deutet darauf hin, dass die Einzelhandelsumsätze wieder anziehen. Das US-amerikanische Schuh- und Bekleidungsunternehmen Nike gab ebenfalls kürzlich bekannt, dass die meisten seiner Geschäfte in China wieder in Betrieb sind: Die Erholung der Umsätze erfolgt offenbar in einem angemessenen Tempo. Apple hat die meisten seiner chinesischen Geschäfte nach der Schließung von Geschäften in Europa und den USA wieder geöffnet. Tongcheng-Elong, ein chinesisches Reiseunternehmen, das sich auf Inlandsreisen konzentriert, prognostizierte, dass die Einnahmen im ersten Quartal rückläufig sein werden, aber eine bessere als erwartete zweite Jahreshälfte sich abzeichne.

Einige Sektoren mit Schwierigkeiten