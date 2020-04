Kames Capital: Experten-Kommentare zum aktuellen Marktumfeld

Adrian Hull, Head of Fixed Income bei Kames Capital:

Hohes Volumen neuer Anleihen im IG-Bereich

Die Spreads im Investment-Grade-Bereich liegen mittlerweile über dem Niveau der Krise in der Eurozone von 2012. Dies stellt eine gute Chance in diesem Segment dar. Viele Großkonzerne mit gutem Rating wie Coca-Cola, Intel und HSBC haben neue Anleihen begeben, nachdem die US-Notenbank Fed die monetären Schleusen geöffnet hat. Zwischen Anfang Januar und Ende März lag das Volumen neuer Anleihen im Investmentgrade-Bereich allein in den USA bei 750 Mrd. Dollar – so viel wie noch niemals zuvor in einem Quartal. Wir tendieren dazu, die Neubewertung als Gelegenheit zu nutzen, um Anleihen solider Investmentgrade-Emittenten zu kaufen, deren Schulden infolge der allgemeinen Neubewertung der Kreditspreads neu berechnet wurden und nicht als Möglichkeit zu betrachten, notleidende Kredite zu größeren Spreads zu kaufen.