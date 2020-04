QSC-Vorstand Jürgen Hermann hat im vergangenen Monat seinen Aktienanteil an dem Kölner Unternehmen aufgestockt. Der Manager haben 0,33 Millionen Anteilscheine von QSC zugekauft und halte damit rund 1,0 Millionen Aktien der Gesellschaft, heißt es am Donnerstag in einer Mitteilung. Hermann steigt damit in den Kreis der 15 größten Anteilseigner des Unternehmens auf.„Die Attraktivität der QSC-Aktie wird weiter steigen, je ...