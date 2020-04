In der Corona-Krise liefert Linde weltweit Sauerstoff, damit Patienten auf Intensivstationen beatmet werden können. In den USA kümmert sich zudem die Tochter Lincare um Hochrisikopatienten in häuslicher Pflege. Das Geschäftsmodell von Linde ist somit robust und krisenfest. Zudem gibt es durch die Fusion mit Praxair hohe Einsparpotenziale und Synergieeffekte.Da Linde eine Gesellschaft nach irischem Recht ist, benötigt man ...