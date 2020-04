Das nennt man wohl das Glück des Tüchtigen: Treasury Metals Inc. (TSX: TML, FRA: TRC) hat bei seinem auf 15.000 Meter angesetzten Infill-Routinebohrprogramm auf dem Goldprojekt Goliath im Nordwesten von Ontario auf mehreren Abschnitten besonders hochgradige und mächtige Goldintervalle identifiziert – nicht das erste Mal.

Die beste Bohrung TL20-523 durchschnitt in nur 240 Meter Tiefe 6,3 g/t Au auf 19,5 Meter, einschließlich 9,7 g/t Au auf 12,0 Meter in der Hauptzone Central Shoot. Ebenfalls vielversprechende Ergebnisse lieferte die Bohrung TL20-525 im östlichen Ausläufer der Hauptzone East Shoot. Sie durchteufte in einer Tiefe von nur rund 160 Metern 4,8 g/t Au auf 9,0 Meter, einschließlich 10,1 g/t Au auf 4,0 Meter.