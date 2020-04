Columbia Threadneedle: Angesichts Corona sollten Regierungen stärker auf Social Bonds setzen

Erst am heutigen Donnerstag haben die Council of Europe Development Bank und die European Investment Bank (EIB) entsprechende Papiere im Volumen von jeweils einer Milliarde Euro emittiert. Das Interesse der Anleger war so groß, dass beide Emissionen um ein Vielfaches überzeichnet waren. Columbia Threadneedle hat in beide Papiere investiert.

Weitere Social Bonds zur Bekämpfung der Corona-Krise wurden in den vergangenen Wochen unter anderem von der International Finance Corporation, der Inter-American Development Bank, der African Development Bank und der Nordic Investment Bank emittiert. Columbia Threadneedle hat auch diese Emissionen durch Investitionen über den Threadneedle (Lux) European Social Bond Fund unterstützt. Social Bonds sind Anleihen zur Finanzierung gesellschaftlich wünschenswerter Entwicklungen, die in der Regel im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen stehen. Sie werden neben öffentlichen Institutionen auch vermehrt von Unternehmen begeben.

Eines der Unternehmen, deren Social Bonds der Portfoliomanager momentan besonders attraktiv findet, ist die französische Supermarktkette Carrefour. „Sie hat Maßnahmen ergriffen, die branchenweit führend sind“, schreibt Bond. Als Beispiele nennt er spezielle Öffnungszeiten für Angestellte im Gesundheitswesen und für Bevölkerungsgruppen, die für das Virus besonders anfällig sind, einen neuen telefonischen Bestelldienst mit Frei-Haus-Lieferung und einen Express-Lieferdienst.