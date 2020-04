Female Investor: Frau Misar im Interview

Frau Misar im Interview

Warum bleiben Sie trotz starker Kursrückgänge so entspannt?

Die Antwort ist die Gleiche, wie auf die Frage, warum Fischer nicht in Panik verfallen, wenn die Ebbe kommt.

Ich sage nämlich immer, dass es per se keinen schlechten Markt gibt. Es gibt Marktphasen, die uns die Möglichkeit bieten, günstig einzukaufen und Marktphasen, die uns die Möglichkeit bieten, zu hohen Preisen zu verkaufen. Beide Phasen gehören zum Aktienmarkt dazu. Das ist wie Yin und Yang, Ebbe und Flut, Tag und Nacht.

Der Markt war extrem überbewertet und das war an vielen Indikatoren wie Shiller PE oder dem Buffet Indikator abzulesen. In 2019 haben wir darüber hinaus eine inverse Zinskurve beobachtet. Diese hat die letzten 7 Rezessionen in den USA vorhergesagt. Eine Marktkorrektur kommt also nicht überraschend. Die Überraschung bestand nur darin, was sie ausgelöst hat - die Corona-Pandemie und damit einhergehende Konsequenzen.

Frau Jana Misar im Interview. Bildquelle: Jana Misar / www.female-investor.com

Bei Aktien ist es extrem wichtig, eine Strategie zu haben. Wenn man eine Strategie hat und diese konsequent umsetzt, bewahrt das einen vor unnötigen Emotionen. Viele Privatanleger habe keine Strategie und sind im Blindflug unterwegs. In Marktkorrektur Phasen verlieren sie dann schnell die Nerven, machen Notverkäufe und ziehen für sich die Konsequenz, dass Aktien Teufelszeug sind und man davon die Finger lassen sollte. Das sehe ich vollkommen anders. Strategie und Wissen steigern Deine finanzielle Rendite und sorgen in turbulenten Märkten für emotionale Stabilität. Mein Lieblingszitat von Warren Buffet ist „Risiko entsteht, wenn Du nicht weißt, was Du tust.“ Wenn Du weißt, was Du tust und eine Strategie verfolgst, bist Du im Vorteil.

Ich habe eine Strategie.

Ich kaufe Qualitätsunternehmen unter Wert. Also wenn die Preise sinken, freue ich mich und schlage zu. Wenn die Preise zu stark gestiegen sind und die fundamentale Realität und Preis zu stark voneinander abweichen, verkaufe ich. Ich achte enorm auf sehr gute Kreditqualität. Ich mag keine überschuldeten Unternehmen mit negativen Free Cashflows und einstelligen Kapitalrenditen. Was ich suche, sind Qualitätsperlen. Und in solchen turbulenten Zeiten, gepaart mit der Tatsache, dass der Verschuldungsstand von Unternehmen weltweit Rekordstände erreicht hat, ist es umso wichtiger genau hinzusehen, was man sich ins Portfolio legt.