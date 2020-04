Chefökonom: Mutualisierung oder auf die eigene Druckerpresse vertrauen?

„Es wird einige Zeit benötigen, ehe die Lockdowns zur Eindämmung der Corona-Epidemie ihre Wirkung zeigen. In unserem Basisszenario gehen wir von einem Schock von zwei bis drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Europa aus. Vor dem aktuellen Hintergrund mag das optimistisch klingen, insbesondere, wenn man den zögerlichen Ansatz einiger Schlüsselländer wie der USA in Betracht zieht.

Wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir den unvermeidlichen Anstieg der öffentlichen Verschuldung durch die Maßnahmen von Fiskal- und Geldpolitik kurzfristig auffangen können. Künftig wird von den Zentralbanken Kreativität gefragt sein. Einige Formen des Schuldenerlasses durch ‚langsame Monetisierung‘ könnten erforderlich sein – zum Beispiel durch eine gezielte und organisierte Übernahme von Unternehmenskrediten durch die Zentralbank und einer darauffolgenden Streichung der Forderungen. Das bedeutet, dass durch die Kreditvergabe Bargeld geschaffen würde, ohne dass eine entsprechende Forderung in der Bilanz der Zentralbank übrigbleiben würde. Dies könnte eine Alternative zum Helikoptergeld sein, das für ein Konzept von Bargeld-Hilfen steht, die in der Regel direkt an die Bevölkerung gezahlt würden. In Europa werden sich die Mitgliedstaaten zwischen monetärer Orthodoxie und Schuldenmutualisierung entscheiden müssen.“

