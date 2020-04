Coronavirus hin oder her: Die Wirtschaft muss wieder hochgefahren werden und zwar bald.. -24% im US Bruttosozialprodukt erwartet in den USA für Q2-2020!!!

Unser heutiges Interview mit Prof. Dr. Torsten Dennin stellt eines ganz klar. Wenn wir nicht bald anfangen die Wirtschaft wieder anzufahren, wird nicht mehr viel übrig sein das es noch zum Anfahren gibt. Der Schaden ist jetzt schon größer und die Verwerfungen als in allen Krisen der letzten 100 Jahre. Prof. Dennin zeigt dies in der Interviewpräsentation sehr eindrücklich in seinen Schaubildern. Gold ist einziger Profiteur. Prof. Dr. Torsten Dennin: Corona - wirtschaftliche Verwerfungen und Störungen https://www.rohstoff-tv.com/play/prof-dr-torsten-dennin-corona-wirtsch ...