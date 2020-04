(JK-Trading.com) – Der DAX hat am Donnerstag zu einer erneuten Attacke auf die wichtige Unterstützungsregion um 9.350/400 Punkte angesetzt.

Nach einem grundsätzlich stabilen Start in den Handelstag, erfolgte der bearishe Prankenhieb, wie in der DAX-Betrachtung für Donnerstag erwartet, durch einen erneut massiven Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus den USA, die mit 6.6 Millionen veröffentlicht wurden.

Wie bereits in der Betrachtung für Donnerstag oder auch im Morning Meeting aufgegriffen, war bzw. ist eine solche Enttäuschung in der Lage eine erneute Risk-Off-Welle zu initiieren, da in Verbindung mit der weiter bestehenden Unsicherheit, wann es zu einer Rückkehr zum täglich normalen (Wirtschafts-)Leben kommt, nun auch Sorgen aufflammen dürften, ob das bis jetzt verabschiedete US-Konjunkturprogramm ausreicht, um die Rezession der größten Volkswirtschaft mindestens abzuschwächen.

Nachdem es dann mehr und mehr nach einem erneut tiefroten Verlauf in Aktien aussah, twitterte US-Präsident Trump , er hätte mit seinem Freund Mohammed bin Salman gesprochen, der sich wiederum mit Wladimir Putin zwecks einer Ölverknappung von 10 Millionen Barrel und eventuell mehr arrangieren wolle. Ob es sich hierbei um Wunschdenken Trumps handelt steht noch aus, dennoch reagierte Öl der Sorte WTI stark bullish, zog in wenigen Minuten mehr als 30% an.

Infolge der nun aufkommenden Spekulationen rund um eine Stabilisierung im Ölpreis und entsprechend positiverer konjunktureller Aussichten für den Öl-Sektor plus steigender Inflationserwartungen kam es zunächst zu einer schärferen Gegenbewegungen in Aktien und somit auch im DAX.

Technisch hat sich das bild im DAX allerdings nicht verändert, hier liegt der Fokus auf Stundenbasis im DAX weiter auf der Region um 9.150/200 Punkte, wobei ein Fall unter diesen Bereich den Weg für weiteres bearishes Momentum in den kommenden Tagen ebnete.

Oberhalb von 9.150/200 Punkten bleibt der Modus kurzfristig zunächst neutral und machte rein theoretisch sogar eine nochmalige Attacke auf die 10.000er Region denkbar.

